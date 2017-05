Moby e Tirrenia partner del Giro d’Italia in Sardegna

Moby e Tirrenia partner della 100° edizione del Giro d’Italia. Le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori sostengono l’organizzazione della più importante competizione ciclistica italiana, fornendo il trasporto dalla Sardegna in continente e viceversa a organizzatori, team, sponsor, e fornitori.

In particolare, dal 29 aprile al 3 maggio circa 900 passeggeri e relativi veicoli (compresi quelli commerciali) sono stati ospitati a bordo delle navi delle due Compagnie, sulle rotte Livorno-Olbia, Genova-Olbia, Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia.

Il 6 e 7 maggio, invece, sulla tratta Cagliari-Palermo verranno messe a disposizione le navi Nuraghes e Bonaria per trasportare i circa 1400 passeggeri e veicoli (inclusi i mezzi commerciali) che dalla Sardegna dovranno proseguire il Giro d’Italia nelle tappe in Sicilia.

Grande attesa soprattutto per la Nuraghes, appena uscita dai cantieri con il suo nuovo abito: quello di Wonder Woman, icona dell’universo immaginario dei fumetti, protagonista della livrea della nave che per l’occasione farà una corsa straordinaria il 7 maggio proprio sulla tratta Cagliari-Palermo, per poi essere operativa dai giorni successivi sulla Genova-Porto Torres.

“Per noi è stato davvero fondamentale trovare due partner prestigiosi come Tirrenia e Moby che ci permetteranno di svolgere al meglio le operazioni di trasferimento marittimo di buona parte della Carovana del Giro – ha detto Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia –. Questa particolare edizione della Corsa Rosa, la centesima, doveva coinvolgere anche le Isole per essere completa. Sono certo che tutti i trasferimenti dalla penisola alla Sardegna e da lì alla Sicilia si svolgeranno nei migliori dei modi”.

Il Gruppo Onorato Armatori si conferma dunque in prima linea nel sostenere i grandi eventi sportivi e in particolare il Giro d’Italia, corsa a tappe di livello mondiale che richiama da sempre migliaia di appassionati delle due ruote sulle strade e milioni di spettatori davanti agli schermi.

È ancora valida, inoltre, la promozione di Moby e Tirrenia dedicata ai tanti appassionati di questo sport che vorranno assistere alle prime tre tappe previste in Sardegna: sconto del 25% sul prezzo applicato a passeggeri e veicoli, per le prenotazioni effettuate fino al 10 maggio, per partenze dal continente alla Sardegna nel periodo dal 1 al 5 maggio e dall’Isola al Continente dal 5 al 10 maggio (il trasporto di eventuali biciclette è gratuito).

Sulle navi del Gruppo Onorato Armatori la vacanza inizia in nave, grazie ai servizi offerti a bordo delle navi Moby e Tirrenia: dall’area shopping alla show lounge, passando per le aree bambini, le sale giochi, oltre a ristoranti e self service che offrono menu con i prodotti tipici della cucina Mediterranea, con lo speciale bimbi dedicato ai più piccoli. Tante proposte di qualità, per tutte le tasche.