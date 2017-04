Riprendono le conversazioni con gli autori sardi nelle biblioteche comunali di Cagliari

Quattro nuovi appuntamenti con le conversazioni con gli autori sardi nelle Biblioteche Comunali che ospiteranno l’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale con le cooperative che gestiscono i servizi delle Biblioteche Comunali di Cagliari (La Memoria Storica, Agorà Sardegna, CoopCulture e Karalimedia).

Gli incontri, che saranno liberi e dedicati ad un pubblico adulto, partiranno mercoledì 26 aprile, dalle 17.00 alle 19.00, alla Biblioteca di Pirri dove si converserà su “Percorsi Culturali”.

La manifestazione proseguirà, con il tema di “Banditi e banditesse”, giovedì 27 aprile, dalle 10.00 alle 12.00, alla MEM – Mediateca del Mediterraneo.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma entrambi martedì 2 maggio e avranno come oggetto il medesimo tema: “Misteri di Sardegna”. Si parte al mattino, dalle 10.00 alle 12.00, nei locali della Biblioteca G. B. Tuveri di Via Venezia per proseguire nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, presso la Biblioteca Regina Elena di Via Stoccolma (presso la Scuola Media Regina Elena).