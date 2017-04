Vacanze in Sardegna, tutti i traghetti e le offerte per l’estate 2017

Con le sue immense spiagge caraibiche, il suggestivo mare cristallino e i panorami mozzafiato, la Sardegna risulta essere ogni anno una delle mete più ambite per le vacanze estive. Dall’Arcipelago della Maddalena a Villasimius, passando per la Costa Verde e le inconfondibili cale del Nuorese, sono infatti davvero tanti i luoghi balneari che attraversano l’isola in tutti i suoi punti cardinali, rendendola una delle più amate tra le perle del Mediterraneo.

Ai primi posti delle più importanti classifiche turistiche, e con le sue undici Bandiere Blu, la Sardegna vede aumentare ad ogni stagione estiva i numeri legati al flusso di presenze, italiane e straniere, che spesso e volentieri approfittano delle offerte messe a disposizione dalle compagnie aeree low cost e, soprattutto, dai collegamenti marittimi sempre più efficienti.

Sono due le tratte maggiormente richieste: quella per Olbia e quella per Cagliari, con partenze da Livorno, Civitavecchia e Genova la prima, Civitavecchia e Napoli la seconda.

Il più grande network di collegamenti per la Sardegna è sicuramente offerto dalle compagnie Tirrenia e Moby Lines, alle quali si aggiunge la Corsica Sardinia Ferries che copre la tratta Livorno-Golfo Aranci per una durata di navigazione di sei ore e venticinque minuti circa.

Tutte le partenze, da e per la Sardegna, sono ovviamente pensate per coprire diverse fasce orarie ed offrire al viaggiatore la possibilità di scegliere tra la navigazione notturna e quella diurna. La tratta Civitavecchia-Olbia, ad esempio, è garantita sia dalla Tirrenia – due volte al giorno durante la stagione estiva – che dalla Moby Lines – con un viaggio diurno di cinque ore e uno notturno di otto ore circa, attivo dal 30 maggio al 27 settembre.

Anche la tratta Genova-Olbia è coperta da entrambe le compagnie di navigazione, con due traversate al giorno in estate per una durata che va dalle dieci alle dodici ore circa.

Per quanto riguarda invece la tratta Napoli-Cagliari, Tirrenia garantisce due partenze a settimana.

Come anticipato qualche riga fa, sono sempre di più i turisti che decidono di trascorrere le vacanze in Sardegna raggiungendo l’isola in traghetto; questo dipende soprattutto dalle numerose offerte messe a disposizione dalle compagnie e rivolte alle più svariate tipologie di utenti: dalle famiglie ai singoli viaggiatori, passando per chi decide di imbarcarsi con l’auto, la moto o il camper.

Sul sito Sardegna Traghetti, ad esempio, è possibile reperire tutte le informazioni utili sulle tratte e i collegamenti navali disponibili, con la possibilità di trovare le offerte più convenienti sui principali traghetti per la Sardegna e decidere di prenotare o acquistare i biglietti direttamente online.