Tendenze primavera-estate 2017: ecco cosa andrà di moda nella prossima stagione

Da Milano a Parigi, passando per New York e Londra, le passerelle che hanno visto sfilare i nomi più importanti della moda internazionale hanno già decretato quali saranno i trend per la primavera-estate 2017, tra nuove tendenze e qualche ritorno.

Scarpe, abiti, borse e gioielli da acquistare sia nelle boutique tradizionali che nei sempre più diffusi e-commerce online, per sentirsi costantemente al passo con lo stile del momento. Vediamo dunque alcuni dei capi di abbigliamento e degli accessori che andranno di moda nella stagione in arrivo.

Borse e scarpe di tendenza per la primavera-estate 2017

Tra gli accessori più amati dal genere femminile ci sono indubbiamente le borse, da indossare in tutte le loro varianti – soprattutto a tracolla, a secchiello, a mano – e colori: dai classici come il nero, il cuoio e il bianco alle tinte molto più accese e vivaci come l’arancione, il blu e il rosso. Alcune delle firme più note e ricercate per la primavera-estate 2017 sono sicuramente Gucci, Louis Vuitton, JW Anderson, Chanel e Fendi; mentre tra le tendenze della stagione, è impossibile non menzionare anche la nuova collezione di borse Armani in vendita su Fratinardi.it, la tote bag con logo Dior e la pochette con applicazioni floreali firmata Miu Miu.

Per quanto riguarda invece le scarpe, stando ai trend dei designer e agli acquisti in costante aumento, pare si assisterà ad un ritorno di tendenza delle sneakers, predilette dai buyers nelle loro varianti leopardate o con inserti in suède, piuttosto che nella classica versione bianca.

Abiti da indossare durante la stagione primavera-estate 2017

Messa ormai da parte la stagione autunno-inverno, che ha visto il ritorno in auge di grandi classici sia per la moda maschile che per quella femminile – come i jeans e il giubbotto in pelle –, è giunto il momento di cambiare gli armadi e riempirli con il guardaroba adatto alle tendenze della primavera-estate 2017.

Tra i capi di abbigliamento visti nelle recenti sfilate e destinati a diventare trendy ci sono l’intramontabile trench, la camicia da uomo con maniche molto lunghe e righe sottili, il minidress monospalla, i pantaloni larghi, i jeans aderenti e poi ancora dettagli come le frange, i plisse’, gli alamari, le borchie e le maxi tasche.

Insomma, si può con sicurezza affermare che anche quest’anno non manchi l’imbarazzo della scelta, e che gli amanti della moda e i più attenti alle tendenze del momento avranno indubbiamente molti spunti per vestire con stile ed eleganza anche nella primavera-estate 2017.