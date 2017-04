5 attrezzi per l’allenamento in casa

Sono sempre di più, ormai, le persone che decidono di tenersi in forma senza necessariamente iscriversi in una palestra, soprattutto per risparmiare tempo e denaro. A questo proposito, si parla moltissimo degli attrezzi per la ginnastica in casa e della loro efficacia, se siano effettivamente utili o finiscano per restare chiusi in uno sgabuzzino a prendere polvere. In questo articolo cercheremo di elencare almeno cinque attrezzi per l’allenamento in casa che vale la pena avere. Proveremo inoltre a dare alcune indicazioni su dove poterli acquistare al miglior prezzo possibile.

Barra per trazioni

È senza dubbio il miglior attrezzo per l’allenamento in casa che si possa comprare. Anche perché, in realtà, non è esattamente un attrezzo e quindi risulta poco ingombrante e piuttosto comoda da posizionare nel punto più adatto dell’abitazione, per allenare la schiena e i pettorali in modo efficace e sicuro. I modelli più diffusi sono sicuramente quello da parete e quello da installare nello stipite delle porte.

La barra per trazioni si può acquistare anche su Amazon a partire da 16 euro, ma ovviamente si consiglia sempre di spendere un po’ di più per essere sicuri di ottenere una qualità e sicurezza maggiori.

Total crunch

Questo curioso attrezzo è diventato di moda ultimamente soprattutto per la sua versatilità.

I vantaggi maggiori che si possono riscontrare dall’acquisto del total crunch sono sostanzialmente due:

si può lavorare aerobicamente e anaerobicamnte allo stesso tempo,

si piega facilmente e si può riporre in qualsiasi posto.

È possibile comprarlo anche attraverso gli annunci degli shop che vengono trasmessi spesso in televisione, guarda ad esempio il seguente link: total crunch. Ha un buon prezzo e vale davvero la pena approfittarne.

Body twist

Un altro attrezzo utile per l’allenamento in casa è il body twist, che unisce esercizi di resistenza muscolare con altri di resistenza aerobica.

Nel video che segue viene mostrato com’è possibile utilizzarlo con efficacia in molti modi.

Panca per i pesi

La panca per i pesi è senza ombra di dubbio un classico delle palestre e un attrezzo che non può mancare quando si sceglie di fare ginnastica in casa.

Prima di acquistarlo bisogna assicurarsi che non sia “debole” e soprattutto che sia il più completo possibile, che abbia quindi una buona panca per fare pressione con i pettorali, con i dorsali e che consenta di usare al meglio i manubri.

Sacco da boxe

Anche per chi non pratica pugilato, colpire un sacco da boxe può essere molto utile per diversi motivi:

si allena il sistema cardiovascolare, poiché è un esercizio aerobico,

si allena anche la muscolatura, aumentando la propria forza,

si rilasciano le tensioni ed è ottimo per scaricare lo stress.

Quale miglior modo infatti per rilassarsi, se non prendendo a calci e pugni un sacco?

In conclusione, quindi, la cosa ideale per effettuare un allenamento in casa completo sarebbe averli tutti e cinque; ma, se non fosse possibile, si consiglia comunque di scegliere l’attrezzo più utile al tipo di ginnastica ed esercizi che si desidera praticare.