L’Ambasciatore dell’India all’Università di Sassari

L’Ambasciatore dell’India in Italia, S.Ecc. Anil Wadhwa, sarà ospite dell’Università di Sassari giovedì 30 marzo per un seminario internazionale sulla politica estera dell’India e sulle relazioni con l’Italia.

L’evento, che prenderà inizio alle ore 11.00 nell’Aula Magna dell’Ateneo, si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore, prof. Massimo Carpinelli, e del Direttore vicario del Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione (PolComIng), prof. Francesco Soddu.

Il seminario, organizzato dal dott. Nicola Mocci, ricercatore di Storia e Istituzioni dell’Asia del Dipartimento, ha l’intento di analizzare i rapporti tra l’India e l’Italia e il possibile ruolo della Sardegna.

L’India è una potenza emergente che sta assumendo un ruolo di leadership nel Sud-Est asiatico e un peso crescente a livello internazionale. Lo sviluppo economico del Paese ha raggiunto livelli altissimi negli ultimi 15 anni e il suo tasso di crescita è uno dei più rapidi a livello mondiale. In questo quadro si collocano le relazioni con l’Italia e con la Sardegna.

Sua Eccellenza Anil Wadhwa vanta una lunga carriera diplomatica e ha iniziato il suo mandato in Italia nel marzo del 2016. Specializzato in Storia della Cina e in Storia medievale indiana, è appassionato della Storia sarda. Parla fluentemente, oltre all’Hindi e all’inglese, il cinese e il francese.

La relazione dell’Ambasciatore, intitolata “India’s foreign policy and the present state of Indian-Italian relations”, sarà preceduta da due interventi: “India and the world, from the earliest times to the present: some introductory remarks” a cura di Michelguglielmo Torri, già Professore ordinario di Storia dell’India all’Università di Torino e direttore scientifico di Asia Maior, un think tank italiano di analisi politica dei paesi asiatici; “Dall’India alla Sardegna. Le nuove vie di comunicazione tra la Sardegna e l’India e le nuove opportunità di sviluppo” di Nicola Mocci (Università di Sassari), specializzato in Storia dell’Asia meridionale e coordinatore dell’Osservatorio Eurasia, con base nel Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione.

Il discorso dell’Ambasciatore in lingua inglese avrà traduzione consecutiva in italiano.