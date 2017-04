E-commerce: come svilupparlo e perché

L’aumento della concorrenza, i continui cambiamenti del mercato, la crescita di internet, l’asimmetria informativa tra domanda ed offerta: questi sono solo alcuni dei fattori che mettono a rischio le attività commerciali quando non gestite con attenzione e con uno sguardo che va oltre il semplice fatturato attuale.

Al giorno d’oggi, chi gestisce un’attività commerciale, sia essa basata sulla vendita di beni o di servizi, e vuole assicurarsi continuità e remunerazione, dovrebbe investire sullo sviluppo di un e-commerce.

Il commercio elettronico è sempre più diffuso, qualsiasi cosa una persona cerchi, la trova su internet, senza fatica e a prezzi sempre più competitivi: il mercato è cambiato, e con esso è cambiata anche la modalità di approccio, sia di chi offre, sia di chi domanda. Sviluppare la propria vetrina on line è molto importante, come è fondamentale dare l’opportunità ai potenziali clienti di acquistare subito nella maniera più semplice e sicura possibile.

Un e-commerce ben costruito dovrebbe essere accattivante, ben disegnato, intuitivo e semplice da navigare: per fare questo è necessario, qualora non si abbiano pregresse esperienze di realizzazione siti, rivolgersi ad esperti del settore, per cercare di investire nella maniera più proficua possibile i propri soldi. Un’agenzia digitale, oltre ad avere esperienza nella creazione e sviluppo di siti, procederà anche a fare un’analisi del mercato di riferimento, con l’obiettivo di ottimizzare i contenuti e far aumentare la visibilità, e di conseguenza, incrementare la possibilità che i visitatori della pagina procedano all’acquisto.

Chiaramente, l’attività di un professionista, per quanto competente possa essere, non equivale al fare miracoli: ci vuole tempo e un giusto investimento affinché i frutti diventino maturi e possano essere raccolti. In particolare un’agenzia SEO, oltre allo sviluppo e-commerce, si occupa di molteplici altre attività: anche un sito senza e-commerce può essere ottimizzato per migliorare la sua visibilità su internet; un seo si occupa anche della strategia globale di web marketing, compreso l’utilizzo dei canali social, sempre più popolari ed interessanti dal punto di vista del marketing. Infatti, gran parte delle aziende oggi è anche su Facebook e su Instagram, e se gestiti in maniera corretta, questi strumenti possono far crescere in maniera importante il proprio business: rivolgersi a professionisti del settore può essere utile per cercare di capire se ci stiamo rivolgendo nel modo giusto, alle persone giuste e nei momenti giusti. Niente viene fatto a caso, ogni post che visualizziamo, ogni sponsorizzata che ci appare su Google o sui social network, ha alla base una ricerca ed una selezione: per questo scegliere un’agenzia che conosca bene il mondo digitale, oltre che il mercato, può essere la scelta che cambierà il vostro modo di concepire gli affari.